Agi.it - Esplosione in un deposito di carburanti a Calenzano. Stop ai treni e chiuso un tratto della A1

AGI - Si è verificata un'nell'area Eni nei pressi del campo sportivo (via del Pescinale). L'area dell'incidente è circoscritta. Al momento sono in corso le verifiche del caso. Invitiamo la popolazione a non avvicinarsi all'area interessata. Ai residenti in zona raccomandiamo di tenere chiuse porte e finestre e spegnere eventuali impianti di climatizzazione". Ci sarebbero feriti. Così il Comune disui social subito dopo l'. L'incidente ha causato la sospensionelinea ferroviaria.talia comunica che la circolazione ferroviaria e sospesa tra Firenze Castello e Prato è sospesa "per un intervento delle Forze dell'Ordine a. In corso l'intervento dei Vigili del Fuoco. IIntercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare ritardi".