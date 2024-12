Game-experience.it - Cyberpunk 2077, è in arrivo l’Update 2.2, CD Projekt RED annuncia un evento live dedicato

Leggi su Game-experience.it

torna al centro dell’attenzione con l’annuncio ufficiale del2.2, nuovo aggiornamento che verrà svelato ufficialmente per il quarto anniversario del gioco, fissato di conseguenza nella giornata del 10 dicembre 2024.Dopo anni di lavoro per trasformare un lancio controverso in un successo acclamato, CDRED ha deciso di riservare una nuova sorpresa per tutti i fan del titolo ambientato in quel di Night City, promettendo l’di nuove funzionalità e miglioramenti attraverso il rilascio di un nuovo aggiornamento. Nonostante lo studio abbia concentrato risorse su nuovi progetti come The Witcher 4 e il sequel di, è chiaro che Night City non è ancora pronta per essere messa da parte.2.2 sarà svelato in dettaglio attraverso una diretta streaming che inizierà alle ore 17:00 italiane della giornata di domani, martedì 10 Dicembre 2024.