Nuovasocieta.it - Cosa preferire tra acqua ossigenata e candeggina?

Leggi su Nuovasocieta.it

Quando si tratta di pulizie, meglio schierarsi con l’o restare fedeli alla candeggina? La sfida è aperta, ma c’è una buona notizia: esistono scelte più sostenibili che non sacrificano l’efficacia! Se vuoi scoprire quale opzione aiuta a mantenere la casa brillante rispettando anche l’ambiente, i consigli dell’impresa di pulizie GS Clean. La tua routine di pulizie potrebbe diventare più verde e forse anche più leggera.Cos’è l’?L’, chiamata anche perossido di idrogeno, è una molecola composta da due atomi di idrogeno e due di ossigeno (H?O?). Si presenta come un liquido trasparente, leggermente più denso dell’, ed è nota per le sue proprietà ossidanti e antibatteriche.Dal punto di vista chimico, la sua struttura è particolarmente reattiva: il legame tra i due atomi di ossigeno si rompe facilmente, liberando ossigeno attivo.