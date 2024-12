Spazionapoli.it - “Conte non ha preso in giro nessuno”, il commento su Napoli-Lazio spiazza tutti

Leggi su Spazionapoli.it

Su Antonio, dopo il ko subito ieri dal suocontro la, bisogna registrare unche hato.Ildi Antoniolascia la vetta della classifica dopo circa settanta giorni. Gli azzurri, infatti, hanno perso ieri sera lo scontro diretto dello Stadio Diego Armando Armando Maradona contro ladi Marco Baroni ‘per colpa’ del gol realizzato da Isaksen nel corso della seconda frazione di gara.Il team partenopeo, considerando anche la gara in meno di Fiorentina ed Inter, è ora secondo in classifica a due punti dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini capolista. In molti sono rimasti delusi da questo ko con la, soprattutto in ottica scudetto. Tuttavia, proprio sulla questione lotta al vertice, bisogna registrare unche hato