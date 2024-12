Metropolitanmagazine.it - Chi è Giuseppe “Peppone” Calabrese: carriera, moglie e vita privata del ristoratore e conduttore televisivo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è unitaliano conosciuto grazie al programma Linea verde e ai suoi spin-off come Linea verde Estate. Nasce a Potenza nel 1975 e cresce in una regione con un’ampia tradizione culinaria che influenza il percorso della sua futura. Si appassiona infatti alla gastronomia fin da giovane, si diploma al liceo classico e in seguito si sposta a Siena per proseguire i suoi studi scegliendo la facoltà di Giurisprudenza.Nato a Potenza il 6 marzo 1975, dopo aver frequentato il liceo classico, si iscrive a giurisprudenza a Siena, dove poi frequenta un master in Organizzazione di eventi, comunicazione e marketing, dopo aver collaborato con il CNR di Siena, è tornato nella sua città natale, cambiando totalmente prospettive lavorative.