Quotidiano.net - Chi è al-Jolani, nuovo padrone della Siria: il veterano dell’Isis che veste i panni del moderato

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 9 dicembre 2024 – Sorprendentemente non assume mai la posa del vincitore, Abu Mohammad al-, l’uomo alla guida dei ribelli che hanno abbattuto il regimeno. Finora, almeno. Abu Mohamed al-ha guidato i ribelli a conquistare Damasco e rovesciare il regime di Assad Quarantadue anni, nome di battaglia “lo shaykh conquistatore”,di al Qaeda prima epoi, da settimanedel: nei suoi messaggi, al-ha sempre chiesto ai suoi miliziani di risparmiare i civili: “Invoco Allah, l’onnipotente, affinché quellacittà di Hama sia una liberazione senza vendetta, piena di pietà e gentilezza”. Non solo. Si è mostratoanche nella comunicazione con il resto del mondo: “Nella lotta cerco di non essere troppo ottimista. Preferisco essere prudente, per non cullarci nelle false sicurezze”.