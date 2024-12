Ilfattoquotidiano.it - Caso Clostebol, Roddick difende Sinner replicando a Kyrgios: “Non hai mai lavorato bene due giorni di fila, hai un problema serio”

Nicknon è certo il tipo che si fa troppi problemi a dire ciò che pensa e questo gli ha creato non pochi problemi durante tutta la sua carriera. Frecciatine, insulti e polemiche lo hanno sempre contraddistinto. L’ultimo bersaglio finito nel suo mirino è l’americano Andy.L’australiano, infatti, ha ripubblicato il post di un utente su X che insinuava cheavesse usato qualche “crema magica” in carriera (commentando con la frase “molto probabilmente”) per giustificare la sua difesa a favore dinel, per il quale non si avrà alcuna sentenza almeno fino al’11 febbraio 2025., nelle scorse settimane, aveva pubblicato una Instagram story in cui si faceva riprendere mentre gli veniva massaggiato il polso affermando: “Nessuna contaminazione, solo una normale crema usata su un polso operato.