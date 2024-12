Secoloditalia.it - Calenzano, esplosione alla raffineria Eni: almeno due morti. Giani: “Allertati tutti gli ospedali” (video)

È di due, tre dispersi e nove feriti, dei qualidue gravi, il bilancio di unaavvenuta intorno alle 10.30 nello stabilimento di stoccaggio di carburanti Eni di, in provincia di Firenze. Ma si tratta di una drammatica contabilità in evoluzione: inizialmente si era parlato di un morto e sette feriti. Il boato è stato sentito a chilometri di distanza e ha provocato la rottura dei vetri di alcuni edifici industriali nelle vicinanza, la colonna di fumo che si è alzata dal sito è visibile anche dai Comuni vicini. “Sono in corso di immediata verifica gli impatti e le cause”, ha fatto sapere Eni, precisando che “le fiamme che sono confinatezona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serbatoi”. Si teme per l’impatto ambientale dell’incidente: i tecnici della Arpa sono sul posto per valutare le potenziali ricadute degli inquinanti, inclusi eventuali effetti sui corsi d’acqua.