Calciomercato.it - Baroni soddisfatto: “Lazio, che personalità. Isaksen liberi la testa. Scudetto? Troppa strada da fare”

Le parole dell’allenatore dellaa seguito della vittoria contro il Napoli di Antonio Conte: ecco che cosa ha detto in conferenza stampaLaconquista anche il Maradona e continua la volata in campionato dopo la frenata contro il Parma. Marcoincarta nuovamente Antonio Conte e fa doppietta tra Coppa Italia e Serie A.Il tecnico biancoceleste prepara benissimo il match, mantenendo basso il baricentro e alzando quando serviva la pressione. I ragazzi hanno sfruttato bene i contropiedi, specialmente nel secondo tempo con Dele-Bashiru e chiaramente con.Marco, allenatore della(LaPresse) Calciomercato.itSulla vittoria al Maradona – “Sapevamo che affrontavamo una squadra più brava, lo dice la classifica. La squadra ha avuto una grande. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi, perché non era facile.