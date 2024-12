Quotidiano.net - Anna Netrebko trionfa alla Scala di Milano nonostante le contestazioni

"Ok". Sabato seraha risposto così a chi le ha dato appuntamento al prossimo 7 dicembre. Sì, sarà il soprano nativo di Krasnodar a vestire i panni della protagonista anche nel 2025 – eguagliando a quota otto il numero di Prime in carriera di Maria Cs – nel titolo Lady Macbeth del Distretto di Mcensk di Dmitrij Dmitrievi? Šostakovi?. A proposito di mostri sacri della cultura russa, verrebbe da aggiungere di questi tempi. Un legame fortissimo con lae con il suo pubblico, per nulla scalfito (almeno così sembra) dai buu che hanno sporcato la serata di sostanziale trionfo di-Leonora nella Forza del destino (che interpreterà pure domani e in altre quattro repliche fino al 22). La diretta interessata, da sempre osta dagli spettatori milanesi, si è fatta scivolare addosso i pochi ululati che hanno provato a coprire i tantissimi applausi: "Non c’erano buu dopo le mie arie", l’alzata di spalle per archiviare rapidamente una mini-contestazione finale parsa talmente slegata dperformance artistica da rendere superflua la domanda sui motivi che l’hanno generata (le presunte simpatie putiniane o i soliti paralleli con le grandi interpreti del passato, le due possibili risposte).