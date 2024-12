Zonawrestling.net - AEW: Altro tweet controverso di Rey Fenix

Nella giornata di ieri Reyha fatto parlare di se per duelegati alla sua situazione con la AEW.In particolare ilche conteneva l’espressione “Inhuman treatments” “trattamenti disumani” ha fatto parecchio scalpore.Un attacco a Tony Khan?Oggiha utilizzato ancora X per comunicare la sua frustrazione, con un messaggio che sembra proprio rivolto al presidente della AEW Tony Khan.I needed a doctor and you ignored me for months.— REYMexaKing (@ReyMx) December 9, 2024 “Avevo bisogno di un dottore e tu mi hai ignorato per mesi.”La frase è sicuramente rivolta alla compagnia, ma quel “tu mi hai ignorato” sembra proprio rivolto alla figura di Tony Khan. Reyha saltato parecchi mesi infortunato durante il suo stint in AEW, perciò ilfa dedurre che le cose forse sarebbero potute andare diversamente se il luchador fosse stato ascoltato prima.