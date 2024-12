Sport.quotidiano.net - Tennis, il Tc Prato femminile viene promosso in A1

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 8 dicembre 2024 - La festa promozione è iniziata subito. La formazionedel Tctorna in serie A1 grazie alla vittoria in trasferta per 3-1 contro l'Apem Copertino perché nella gara di ritorno la squadra pugliese si è presentata ma il loro vivaio era infortunato e quindi i due punti che servivano per salire nella massima serie al Tcerano già assegnati e senza giocare il team di Claudia Romoli ha potuto festeggiare. "Un pò ci è dispiaciuto non giocare perché vincere così è un pò strano - dice la capitana Romoli - comunque devo ringraziare tutte le ragazze che sono state davvero impeccabili in questi due mesi e prima abbiamo vinto il girone e poi alla finale ci siamo presentate al completo perché non volevamo sorprese". Era presente anche Lucrezia Stefanini oltre a Viola Turini, Beatrice Ricci e Tatiana Pieri per una squadra che dà soddisfazione al Tce che ritorna in A1 quando il circolo compirà 50 anni.