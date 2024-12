Lapresse.it - Siria, la caduta di Assad segna la fine di una dinastia durata decenni

Leggi su Lapresse.it

Ladel governo del presidenteno Basharladi un periodo, durato 14 anni, per mantenere il potere mentre il Paese si sgretolava sotto i colpi di una guerra civile. Quandonel 2000 salì al potere come presidente della, in molti avevano nutrito la speranza chesse una discontinuità con i trent’anni di governo del padre. Ma di fronte alle proteste esplose nel Paese, nel marzo del 2011, non ha esitato a utilizzare le stesse tattiche del padre, nel tentativo di soffocarle, inviando l’esercito nelle città controllate dall’opposizione, con il supporto degli alleati Iran e Russia.Non era lui il designato come successore del padre Hafez, ma suo fratello maggiore, Basil, morto nel 1994 in un incidente d’auto a Damasco. Bashar fu riportato a casa dal suo studio di oftalmologia a Londra, dove aveva anche studiato, sottoposto ad addestramento militare e promosso al grado di colonnello per stabilire le sue credenziali in modo che un giorno potesse governare.