Ilrestodelcarlino.it - Riparte il concorso "Vota il tuo Presepe" a Piazza Capitini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da questo pomeriggio sarà possibile visitare ilallestito nella saletta di, dove la tecnologia si mescola alla meccanica per rappresentare la nascita di Gesù Bambino.il tuo", ilorganizzato dal nostro giornale che, tra i suoi obiettivi, ha anche quello di motivare i lettori a visitare le diverse rappresentazioni della grotta di Betlemme. Tenere viva questa tradizione senza snaturarla è una sfida che mette in moto la fantasia e la socialità non solo nei paesi, ma anche in città dove da nord a sud gli amici si organizzano per creare un qualcosa che accenda la curiosità e attraverso il passa parola trasformi le persone nei nuovi pellegrini che seguono la stella cometa. Nel caso di, che l’anno scorso si aggiudicò il primo posto, è Corrado Mattei ad organizzare il tutto, mentre Piera Cavazza è l’anima deldi via Parisio 50.