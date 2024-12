Liberoquotidiano.it - Pulisic infortunato, "risonanza magnetica": Milan in ansia, cosa rischia Fonseca

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sono ore di amarezza e apprensione aello. Amarezza per la sconfitta del2-1 sul campo dell'Atalanta, che spedisce i rossoneri a -12 dalla Dea temporaneamente in testa alla classifica, in attesa del Napoli. E di apprensione, perché il ko al Gewiss Stadium è stato forse condizionato dall'infortunio di Christian, uno degli uomini-chiave nel traballante schieramento tattico di Paulo. Uscito l'americano, al 38' del primo tempo, nella ripresa il Diavolo dal punto di vista offensivo si è praticamente spento. Capitan America deve fare i conti con un problema al polpaccio sinistro. "È un indurimento, non credo sia qualdi grave", incrocia le dita. Lunedìsi sottoporrà alla: sicuramente salterà la sfida di mercoledì a San Siro contro la Stella Rossa Belgrado, decisiva per chiarire che tipo di percorso potrà fare ilin Champions League.