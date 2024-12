Prima Alla Scala | trionfa La forza del destino

Leggi su .com

Life&People.it Nel giorno di Sant’Ambrogio va in scena al Teatrola consuetadella stagione dell’opera 2024/2025, con la rappresentazione de “Ladel”, di Giuseppe Verdi. Sotto la direzione del Maestro Riccardo Chailly, quest’opera, che segna un significativo ritornodopo 25 anni, regala quasi quattro ore di intense emozioni e incanta un pubblico entusiasta.Un’opera dai temi universaliComposto in quattro atti, “Ladel” è un melodramma che affronta temi universali come il, la vendetta e la redenzione. Nata nel 1862 a San Pietroburgo e perfezionata nel 1869 con l’aggiunta della sinfonia e la revisione del finale, quest’opera è caratterizzata da una musica potente e drammatica. La versione presentataè quella curata da Philip Gossett e William Holmes, nel rispetto dell’edizione critica del 2005.