Milan-Inter femminile dove vederla in tv GRATIS

in tv. Un palcoscenico da sogno accoglie un derby storico: per la prima volta,femminili si sfideranno nella prestigiosa cornice di San Siro. Dopo l’emozionante pareggio 1-1 dell’andata all’Arena Civica, le aspettative sono altissime, sia per il contesto che per il livello tecnico, con un divario sempre più ridotto tra le due formazioni. La Poule Scudetto potrebbe trasformarsi in una sfida tuttaese. Calcio d’inizio fissato alle 14:30.in tvLa partita sarà trasmessa in co-esclusiva su DAZN e RaiSport, garantendo ampia copertura mediatica. DAZN detiene i diritti di tutte le gare della Serie A, mentre la Rai trasmette un match per turno in chiaro. Gli appassionati potranno seguire l’evento su DAZN (app o browser) o su RaiSport e RaiPlay, senza perdere neanche un istante di questa storica stracittadina.