Ilnapolista.it - Michail Antonio è stato sottoposto ad un intervento per ridurre la frattura riportata nell’incidente

Il West Ham United ha confermato che l’attaccantecon successo a unchirurgico per una “dell’arto inferiore”in un incidente stradale sabato. Il club ha pubblicato un comunicato per rassicurare i tifosi, affermando che il giocatore di 34 anni era “cosciente e comunicante” al suo arrivo in un ospedale del centro di Londra dopo l’incidente. Inoltre, il club ha sottolineato cherimarrà sotto osservazione nei prossimi giorni per garantire una rapida ripresa dopo l’chirurgico.In comunicato:“Il West Ham United può confermare cheha subito unchirurgico per unaa un arto inferiore,in un incidente stradale sabato pomeriggio. Sarà monitorato attentamente in ospedale nei prossimi giorni.