Notizie.com - Malattia del Congo, cosa sappiamo sul paziente ricoverato a Lucca per 13 giorni

Leggi su Notizie.com

Un uomo tornato dalè statoneiscorsi acon sintomi influenzali potenzialmente riconducibili allache sta colpendo il Paese africano. Ilè stato dimesso il 3 dicembre dall’ospedale San Luca, dov’era statoil 22 novembre. Adesso sta bene, è guarito. “Non ci sono profili di rischio”, scrive in una nota ufficiale l’Asl Toscana Nord-Ovest.delsulper 13– notizie.comSono in corso gli accertamenti, il nosocomio ha informato l’Istituto superiore di sanità e analizzerà i campioni prelevati. Anche il Ministero della Salute sta compiendo accertamenti. La struttura di Malattie infettive, la Direzione sanitaria e ospedaliera e il Dipartimento della Prevenzione, hanno svolto un “lavoro di verifica a 360 gradi sulla vicenda e non ci sono al momento profili di rischio”.