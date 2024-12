Movieplayer.it - Kraven, Il Cacciatore: titoli di coda sull'universo Sony se sarà un flop?

Leggi su Movieplayer.it

, ilpotrebbe essere la fine della corsa dell'se dovesse essere unal botteghino come i precedenti film del franchise, ecco perché C'è molto in balloe spalle diil, il quale non si limiterà a reclamare il suo prossimo bersaglio. Questo film ha anche il destino dell'Spider-Man dellanelle sue mani. Questocondiviso è iniziato con Venom nel 2018 e doveva generare una serie di progetti che, idealmente, avrebbero portato alla/Columbia Pictures ricchezze incalcolabili per gli anni a venire. In pratica, è diventata una proposta molto più difficile da realizzare. Solo i film di Venom sono stati dei successi globali incondizionati al botteghino, e anche il terzo capitolo ha avuto una performance inferiore agli standard .