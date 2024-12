Thesocialpost.it - Infortunio per Cambiaso, altri guai per la Juventus: il report medico, quando rientra

Andrea, difensore della, ha subito undurante la partita di sabato contro il Bologna, terminata con un pareggio faticoso per i bianconeri allo Stadium. Il giocatore ha lasciato il campo nel primo tempo con evidenti segni di dolore alla caviglia, ma inizialmente non era chiaro l’entità dell’. Solo oggi, a seguito degli accertamenti effettuati al JMedical, è stata confermata la natura del problema: si tratta di una modesta distrazione capsulo-legamentosa della caviglia sinistra.Terminate le visite al J Medical per Andrea #nel day after di #JuveBologna In attesa di scoprire l'entità dell'riceve l’affetto dei tifosi bianconeri pic.twitter.com/NZfBkuAIdv—News24.com (@junews24com) December 8, 2024IldellaIl club ha diffuso un comunicato ufficiale in cui conferma le sue condizioni: “Andrea, uscito durante il primo tempo della gara contro il Bologna, è stato sottoposto a accertamenti strumentali che hanno evidenziato una modesta distrazione capsulo-legamentosa della caviglia sinistra.