Il Chiesanuova a Urbania | I ragazzi sono arrabbiati

Il penultimo turno di andata vede ilterminare il terribile trittico di incontri contro le big. Nella giornata che può mutare gli scenari, con le prime 4 una contro l’altra, i biancorossi terzi a 25 puntidi scena alle 14.30 adcontro la quarta forza, staccata una lunghezza. Ilvive la trasferta più lunga dopo 2 stop di fila, situazione inedita per una squadra che fino a due settimane fa non aveva mai perso. I ko a Montecchio e con la Maceratese non hanno detto che ilè inferiore, però l’ultimo ha causato assenze che potrebbero condizionare la prestazione. Contro i durantini sarà antipasto della finale di Coppa Italia il 21 dicembre a Senigallia e idi Lillianche loro reduci da una sconfitta, immeritata, per 1-0 a Osimo. L’insomma confida nel riscatto e annesso sorpasso.