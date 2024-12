Oasport.it - F1, pagelle GP Abu Dhabi 2024: Leclerc fa il massimo, Norris non dà chance a Sainz, Verstappen spericolato

GP ABULando9: è lui a portare il Mondiale costruttori alla McLaren. Oggi è stato il più forte e il più freddo. Finalmente azzecca la partenza e questo gli permette di mantenere la leadership e gestire al meglio la gara. Un gran passo, superiore a quello di, è stato praticamente inattaccabile dallo spagnolo per tutta la gara. Chiude bene una stagione che non sempre l’ha visto essere impeccabile.Carlos7.5: saluta la Ferrari con un’ottima gara in cui ha fatto il possibile. Approfitta del kamikaze dial via per prendersi la seconda posizione che non molla più fino alla fine, non riuscendo ad attaccare. Comunque autore di una buonissima prestazione.Charles10: cosa si poteva chiedergli di più? Parte dalla diciannovesima posizione ed è ottavo dopo un giro, poi effettua dei sorpassi spettacolari su Magnussen e Hulkenberg, con l’undercut passa anche Russell e si prende il podio, recuperando sedici posizioni.