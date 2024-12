Milanotoday.it - Dura sconfitta per Milano, a Desio finisce con un netto 81-51

per la Wegreenit Uraniache cade nettamente contro Cantù, 81-51. Gara dominata dai brianzoli guidati nel primo tempo da Basile e Baldi Rossi. Mai realmente in partita i Wildcats traditi dalle pessime percentuali da tre e da una difesa spesso in difficoltà sulle penetrazioni.