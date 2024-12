Sport.quotidiano.net - Doppio successo in Asia. Uomini e donne, il fioretto azzurro è d’oro

Sono ripartiti come se nulla fosse cambiato, e in fondo è questa la vera forza del: cambiano i nomi sul podio, si succedono negli anni facce di campionesse e campioni, ma non sparisce mai l’abitudine di dominare le pedane. In realtà il segreto vero è proprio il passaggio delle conoscenze tra le generazioni: si spiega così il weekend strepitoso delle due nazionali in coppa del mondo, con le ragazze capaci di vincere in Corea sia nell’individuale che a squadre e i maschi a centrare la doppietta ieri nell’individuale in Giappone. La festa delleera iniziata sabato, quando la jesina dell’Esercito Elena Tangherlini aveva centrato la prima vittoria della sua carriera in Coppa del mondo, battendo in finale la canadese Eleanor Harvey per 12-11 al minuto supplementare, un’ultima stoccata che ha liberato le lacrime liberatorie nell’abbraccio della capitana Arianna Errigo.