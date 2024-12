Quotidiano.net - Crisi siriana: Bashar al-Assad tra ribelli sunniti e pressioni geopolitiche

Vedere vicino. Guardare lontano. Ci vorrebbe multifocalità per non affidare la soluzione dellaalla speranza ingannevole delle armi o a una ingloriosa fuga.al-, il 59enne presidente siriano che i media di Stato descrivono tuttora operativo a Damasco e secondo la Cnn è invece già lontano, cerca l’illuminazione per salvare pelle, dinastia e poltrona. Ma neppure l’antica specializzazione in oculistica al prestigioso Western Eye Hospital di Londra – copertura scientifica prima di succedere al padre Hafez – sembra poterlo aiutare nella corretta valutazione dei pericoli. La sua Siria non esiste già più. Eppure lui finge di resistere, garanzia della continuità a palazzo della minoranza alauita in un Paese a maggioranza sunnita. Nessuna risposta all’invito del presidente turco Recep Tayyp Erdogan, principale sponsor dei, per "stabilire urgentemente un dialogo con il popolo e con le opposizioni, per porre fine al conflitto con soluzione politica".