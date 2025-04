Paratici non andrà al Milan brusca frenata per il nodo sulla squalifica Gazzetta

Gazzetta dello Sport, non sarà Fabio Paratici il prossimo direttore sportivo del Milan. Gli ultimi colloqui avrebbero scoraggiato di molto il club all'ingaggio dell'ex Juve, comunque legato ad una squalifica che gli impedirà di proseguire alcuna trattativa fino al 20 luglio. Il limite dell'operatività rende quindi difficile l'assunzione del noto d.s.; il Milan virerà quindi su Tare e D'Amico, che erano comunque due obiettivi sin da subito.Paratici, frenata brusca. Il Milan torna su TareCosì si legge sull'edizione odierna di Gazzetta online:"Il nodo squalifica c'era, ovviamente si sapeva fin dall'inizio, è stato altrettanto ovviamente il punto più delicato dei vari colloqui, e alla fine molto probabilmente non riuscirà a essere sciolto. Il Milan e Fabio Paratici registrano una frenata nel tentativo di convolare a nozze, ed è una frenata piuttosto importante.

