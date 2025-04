Spagna boom prezzi degli affitti | a Madrid la protesta degli attivisti

protesta in Spagna per il problema degli alloggi, con il boom degli affitti che sta colpendo in particolare Madrid e Barcellona. E nella capitale sono nuovamente scesi in piazza gli attivisti per la casa in vista di una grande manifestazione che invece si svolgerà sabato. I prezzi degli affitti sono aumentati a causa dei contratti a breve termine offerti principalmente ai turisti. La Spagna è il paese con il maggior numero di turisti al mondo, con oltre 88,5 milioni di visitatori nel 2024.

