Lanotiziagiornale.it - “Femminicidi? Colpa dell’etnia”. Un’altra bufera sul ministro Nordio

La piaga deiin Italia è dovuta anche alla presenza di “giovani, o giovani adulti, di etnie che non hanno la nostra stessa sensibilità verso le donne”. Parola deldella Giustizia Carlo. L’ultima (grave) gaffe – a voler essere buoni – il Guardasigilli l’ha regalata ieri, a Salerno, commentando gli omicidi di Ilaria Sula e Sara Campanella (uccisa per strada da un compagno di università, italianissimo).: “Abbiamo fatto il possibile”Sul contrasto aiin Italia “abbiamo veramente fatto il possibile, sia come attività preventiva per incentivare il codice rosso e accelerare i termini, sia nell’aspetto repressivo, abbiamo introdotto il reato dio, cosa che ci è costata anche qualche critica”, ha detto, cercando di allontanare le critiche sul (non) operato del governo.