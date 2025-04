Vittorio Sgarbi ricoverato la figlia Evelina | Non posso andarlo a trovare in ospedale chi è intorno a lui non mi fa sentire benvoluta

ricoverato al Gemelli di Roma per una forte depressione, la venticinquenne ha detto che non vede il padre dalla scorsa settimana perché in ospedale c’è una «situazione pesante» Vanityfair.it - Vittorio Sgarbi ricoverato, la figlia Evelina: «Non posso andarlo a trovare in ospedale, chi è intorno a lui non mi fa sentire benvoluta» Leggi su Vanityfair.it Ospite a La volta buona per parlare delle condizioni del critico d'arte,al Gemelli di Roma per una forte depressione, la venticinquenne ha detto che non vede il padre dalla scorsa settimana perché inc’è una «situazione pesante»

Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli, interviene la figlia: "Ecco perché non vado a trovarlo..." - Vittorio Sgarbi è ricoverato dal 24 marzo al Gemelli per una grave forma di depressione: le toccanti parole della figlia Evelina ... (notizie.it)

Vittorio Sgarbi ricoverato, la figlia Evelina: «Non posso andarlo a trovare in ospedale, chi è intorno a lui non mi fa sentire benvoluta» - Ospite a La volta buona per parlare delle condizioni del critico d'arte, ricoverato al Gemelli di Roma per una forte depressione, la venticinquenne ha detto che non vede il padre dalla scorsa settiman ... (vanityfair.it)

Vittorio Sgarbi ancora ricoverato, la figlia Evelina: «Non posso andare in ospedale, chi è intorno a lui non mi fa sentire ben voluta» - Vittorio Sgarbi è ancora ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma per depressione. Evelina Sgarbi è tornata a La volta buona da Caterina Balivo per parlare delle condizioni ... (msn.com)