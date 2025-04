Lago di Como e lavoro stagionale | il caso di Elena e l’assunzione fantasma

Lago di Como, le opportunità di lavoro stagionale non mancano, anzi diciamo che bar e ristoranti di questi tempi sono spesso alla ricerca di personale. Strutture di lusso e hotel ricercano costantemente personale per garantire un servizio di alto livello alla clientela internazionale. Quicomo.it - Lago di Como e lavoro stagionale: il caso di Elena e l’assunzione fantasma Leggi su Quicomo.it Suldi, le opportunità dinon mancano, anzi diciamo che bar e ristoranti di questi tempi sono spesso alla ricerca di personale. Strutture di lusso e hotel ricercano costantemente personale per garantire un servizio di alto livello alla clientela internazionale.

Lago di Como e lavoro stagionale: il caso di Elena e l’assunzione fantasma. L’altra faccia del turismo:«Per noi stagionali i conti non tornano». Al via la nuova stagione del Museo Barca Lariana con tante novità. Chanel Cruise 2025 26 sul lago di Como: il presente e il futuro del Lario. Il ministero cerca 54 marinai (da assumere subito) sul lago di Garda. Turismo, lavorare in Svizzera rende il doppio. Ne parlano su altre fonti

Lago di lusso a 5 stelle: un’altra ottima annata, con clienti Usa - Le previsioni riportano che la clientela degli hotel a cinque stelle è meno sensibile ai momenti di crisi economica, la fascia lusso in ingresso nella destinazione Lake Como appare quindi stabile nei ... (laprovinciadicomo.it)

Lago di Como: tutto è pronto a Villa Lario Resort per una nuova stagione - Per la stagione 2025 l’Executive Chef Luca Mozzanica ... di due amiche che hanno fatto della passione per i viaggi un lavoro. Affacciato sulla sponda più soleggiata del lago di Como, Villa Lario è ... (quicomo.it)

“Una ‘metropolitana leggera’ per un nuovo turismo sul Lago di Como. La stagione? Dopo Pasqua arriva il botto” - “Le premesse per una stagione turistica da ricordare ci sono tutte”. Ottimismo e voglia di crescere sono le parole chiave di quest’anno sul lago di Como, senza però dimenticare le sfide che il settore ... (comozero.it)