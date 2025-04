Verona duello con l’Udinese per un talento pronto a cambiare Nazionale | ESCLUSIVO

Verona dall'Udinese. Sebbene i gialloblu di Paolo Zanetti si siano aggiudicati lo scontro diretto dello scorso 15 marzo al 'Bluenergy Stadium', sono i bianconeri di Kosta Runjaic ad aver già raggiunto la quota salvezza.Zanetti e Runjaic (LaPresse) – Calciomercato.itPresto il duello tra i due club del nord est italiano potrebbe spostarsi sul terreno del mercato. Come vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi, l'Udinese è sulle tracce di Melih Ibrahimoglu. Adesso, sempre secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, anche il Verona ha messo gli occhi sul centrocampista classe 2000 che tanto bene sta facendo con il Konyaspor e che è anche al centro di una sorta di intrigo interNazionale.

