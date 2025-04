Giorgia Meloni sull' esportazione Usa | Attenzione all' allarmismo

esportazione. Non smetteremo di esportare negli Usa, ma Attenzione all'allarmismo che sto vedendo in queste ore". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine della visita sull'Amerigo Vespucci a Ortona. Quotidiano.net - Giorgia Meloni sull'esportazione Usa: "Attenzione all'allarmismo" Leggi su Quotidiano.net "Sono ovviamente preoccupata, è un problema che va risolto. Non ne farei la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni che mi preoccupa paradossalmente più del fatto in sé. Parliamo di un mercato importante, quello Usa, che vale circa il 10% della nostra. Non smetteremo di esportare negli Usa, maall'che sto vedendo in queste ore". Lo ha detto la premiera margine della visita'Amerigo Vespucci a Ortona.

Sui dazi Giorgia Meloni suggerisce saggiamente di mantenere la calma (C. Meier). Trump: 'Gli Usa saranno più forti e più grandi che mai'. Macron: 'Decisione sui dazi brutale e infondata' - IL LIVEBLOG. La decisione Usa: «Tariffe reciproche minimo al 10% con tutti i Paesi dal 5 aprile». Von der Leyen: conseguenze terribili. Meloni, preoccupata per i dazi, ma nessun allarmismo. Dazi Usa-Italia, Trump: "Vedremo, Meloni mi piace". Le conseguenze. Italia, volano le vendite di armi: +138% in 5 anni. Ecco i Paesi dove ne esportiamo di più - Il rapporto.

