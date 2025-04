La Slovacchia autorizza l’abbattimento di 350 orsi ignorando una direttiva europea

Slovacchia ha approvato l’abbattimento di 350 orsi dopo la morte di un uomo in un probabile attacco, una decisione contestata dagli ambientalisti e contraria a una direttiva europea. Leggi Internazionale.it - La Slovacchia autorizza l’abbattimento di 350 orsi, ignorando una direttiva europea Leggi su Internazionale.it Il 2 aprile laha approvatodi 350dopo la morte di un uomo in un probabile attacco, una decisione contestata dagli ambientalisti e contraria a una. Leggi

