Mercato San Severino premia lo sport

S.lo, in una giornata di festa, patrocinata dalla Provincia di Salerno e dal Coni, che valorizza il patrimonioivo sanseverinese declinato nelle sue diverse discipline. Si terrà il 6 aprile in Piazza Giussani, dalle ore 9:30 alle 12:00.«Che sia amatoriale o agonistica la praticaiva fa bene al nostro stile di vita, promuove sani momenti di aggregazione e di crescita psico-fisica – affermano il Sindaco Antonio Somma e l’Assessore con delega alle Politiche Scolastiche e Cittadinanza Attiva Assunta Alfano – il nostro impegno per favorire l’accesso all’attivitàiva lo stiamo portando avanti da tempo in diverse forme, tra cui la concessione di spazi come le palestre scolastiche negli orari pomeridiani e la ricerca di finanziamenti per l’implementazione delle strutture sul territorio, com’è avvenuto per i 170mila euro ottenuti e destinati alla realizzazione del “Parco San Francesco”: un impiantoivo polivalente che sorgerà nell’area adiacente lo stadio Superga, dove sarà possibile esercitare sei diverse attivitàive (Basket, Calcio a 5 (futsal), Tennis, Pallavolo, Beach volley, Beach tennis)».