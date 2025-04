Tecnologia i terremoti diventano musica grazie all’Intelligenza artificiale

Leggi su Ildenaro.it

Dalla sala sismica, i tracciati dei sismogrammi che indicano i movimenti del suolo durante un terremoto, tradotti in note din un concerto unico e suggestivo: si è inaugurata così ieri la mostra ‘Terra – Il Pianeta in cinque sensi’, organizzata a Roma dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell’ambito delle celebrazioni per i suoi 25 anni.L’opera, dell’artista Filippo Gregoretti, si chiama “Matra – il canto del pianeta”: “è un’opera audiovisiva intelligente ed evolutiva basata su Amrita, una personalità artistica” creata dallo stesso Gregoretti e “in grado di interpretare i dati geoscientifici rilevati dall’Ingv, e convertirli – osserva l’artista – in un flusso coerente di armoniale e visiva, generando in tal modo l’espressione artistica della Terra, e favorendo quindi un’esperienza in connessione con l’intero pianeta”.