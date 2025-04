Ilfattoquotidiano.it - “Ho preso un batterio mentre ero immersa nel lago. Sono finita in ospedale per un problema ai polmoni”: paura per Giulia Michelini sul set di “Afrodite”

Disavventura sul set per, ma soprattutto tanta. L’attrice al settimanale Oggi ha rivelato di essersi preoccupata per un fuori programma durante le riprese del film “” di Stefano Lorenzi, che racconta la storia di Ludovica (Ambra Angiolini) e Sabrina () entrambi sommozzatrici esperte.“Quando Stefano mi ha proposto questo film – ha detto l’attrice – ero molto intrigata dall’aspetto subacqueo, al contempo ero combattuta, mi terrorizzava. In realtà era una di quelle cose che ho sempre voluto fare, però poi mi dicevo: chi me lo fa fare ormai? Quando mitrovata di fronte alla cosa di doverlo fare ‘per forza’ perché senza brevetto non avremmo potuto immergerci, è stato complicato”.E ancora: “Durante le prime immersioni che abbiamo fatto non in acque libere, hounnelstata ricoverata perché continuavo ad avere dei problemi ai