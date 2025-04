I vigili del fuoco sfondano la porta e la trovano senza vita

senza vita all'interno della propria abitazione in via del Popolo ad Aversa. I familiari non riuscendo ad avere sue notizie hanno allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. Dopo essere riusciti ad entrare all'interno dell'appartamento. Casertanews.it - I vigili del fuoco sfondano la porta e la trovano senza vita Leggi su Casertanews.it Una donna di 73 anni è stata trovataall'interno della propria abitazione in via del Popolo ad Aversa. I familiari non riuscendo ad avere sue notizie hanno allertato idelche sono intervenuti sul posto. Dopo essere riusciti ad entrare all'interno dell'appartamento.

Incendio in appartamento a Ribera, paura nel quartiere e vigili del fuoco in azione. Cabras, scoppia un incendio in casa: turisti sfondano la porta e salvano un 66enne. La guardia medica di Ostra non risponde, i vigili del fuoco sfondano il vetro ma lei non c’è: «Facevo una visi. Vigili del fuoco sfondano la porta e la trovano a terra. Sfondano la porta e appiccano il fuoco in casa: trovato all'interno il piede di porco. San Benedetto, malore in parrucchieria. Polizia e pompieri sfondano la porta in via Volta,58enne trasportato ad Ancona. Ne parlano su altre fonti

IL NOME. AVERSA. Non risponde da giorni, i vigili del fuoco sfondano la porta e la trovano morta - AVERSA – Dramma nella serata di mercoledì in via Del Popolo ad Aversa, dove una donna, della quale da giorni non si avevano notizie, è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione. (casertace.net)

I vigili del fuoco sfondano la porta e trovano 71enne morta in casa - I vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone si sono introdotti nell’appartamento ed hanno trovato la donna riversa a terra in stato di decomposizione. I sanitari del 118 non hanno potuto far ... (casertace.net)

Centralinista dell’ospedale sequestrata per un’ora da un 24enne: per liberarla i militari sfondano la porta e usano il taser - poi i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. L’allarme è scattato ieri pomeriggio, martedì 4 marzo, poco dopo le 17. Il giovane, evidentemente alterato, si è introdotto nell’ufficio adibito a centralino ... (ilpiccolo.net)