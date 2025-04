Gp di Suzuka di F1, Piastri domina seconda sessione libere. Hamilton quarto, Leclerc settimo.

Leggi su Ilfaroonline.it

Oscarladiin Giappone: il pilota della McLaren chiude le FP2 in 1:28.114. Secondo il compagno di squadra Lando Norris (migliore delle FP1, 1:28.163) e terzo Isack Hadjar su VCARB (1:28.518). Seguono la Ferrari di Lewiscon 1:28.544, poi la Racing Bulls di Lawson (1:28.559) e la Mercedes di Russell (1:28.567). Charlesin 1:28.586, il campione del mondo Max Verstappen è ottavo in 1:28.670, Kimi Antonelli su Mercedes sedicesimo in 1:29.733.Paura per Doohan: incidente a 300 km/h, monoposto distruttaPaura per Jack Doohan durante ladi provedel Gp di, in Giappone. Il pilota della Alpine si è schiantato in curva 1, a 300 km/h, e l’incidente è stato forse causato dal forte vento o dal saltellamento per bump sulla pista (visto che la monoposto dell’australiano ha perso aderenza al posteriore).