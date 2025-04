Politano si racconta | stupende parole sul sogno Scudetto e sul futuro a Napoli

Politano ha rilasciato una lunga intervista, in cui ha lanciato un chiaro messaggio sullo Scudetto e un annuncio sul futuro.Sta emergendo come uno dei calciatori più positivi in questa stagione Matteo Politano. L’esterno azzurro è diventato pian piano uno dei “fedelissimi” di Conte, che ha sfruttato il suo grande spirito di sacrificio per utilizzarlo anche come esterno a tutta fascia.Politano ha raccontato le sue emozioni in questo momento così particolare, che ha visto di recente anche l’annuncio della sua promessa di matrimonio con la compagna Alessandra Esposito, nel corso di una lunga intervista all’edizione odierna de “Il Roma“.Politano: “Scudetto? Impossibile non crederci”Il giocatore azzurro ha descritto con entusiasmo questo momento della sua vita:“È?un momento straordinario. A Napoli stiamo attraversando un bel periodo. Spazionapoli.it - Politano si racconta: stupende parole sul sogno Scudetto e sul futuro a Napoli Leggi su Spazionapoli.it ha rilasciato una lunga intervista, in cui ha lanciato un chiaro messaggio sulloe un annuncio sul.Sta emergendo come uno dei calciatori più positivi in questa stagione Matteo. L’esterno azzurro è diventato pian piano uno dei “fedelissimi” di Conte, che ha sfruttato il suo grande spirito di sacrificio per utilizzarlo anche come esterno a tutta fascia.hato le sue emozioni in questo momento così particolare, che ha visto di recente anche l’annuncio della sua promessa di matrimonio con la compagna Alessandra Esposito, nel corso di una lunga intervista all’edizione odierna de “Il Roma“.: “? Impossibile non crederci”Il giocatore azzurro ha descritto con entusiasmo questo momento della sua vita:“È?un momento straordinario. Astiamo attraversando un bel periodo.

Politano non al top: può rientrare a Napoli e non partire per la Germania? L'ammissione di Spalletti. Atalanta-Napoli 2-3 pagelle: Politano, McTominay e Lukaku tris da urlo, Conte dà scacco matto alla Dea. Politano si vendica dell’esclusione dall’Europeo e sui social allarga le braccia. Kvaratskhelia verso il forfait, contro il Verona la coppia Neres-Politano: gli omaggi al piccolo Daniele. Politano si vendica di Spalletti con un messaggio a fine partita: Italia-Svizzera è la sua vittoria. Top e flop 22ª giornata Serie A: polmoni di Politano, ginocchio di Chukwueze, valigie di Frattesi, fantasma Koop. Ne parlano su altre fonti

Politano si racconta: stupende parole sul sogno Scudetto e sul futuro a Napoli - Politano ha rilasciato una lunga intervista, in cui ha lanciato un chiaro messaggio sullo Scudetto e un annuncio sul futuro. Sta emergendo come uno dei calciatori più positivi in questa stagione Matte ... (informazione.it)

Politano: “A Milano non facevo fase difensiva, sono cresciuto. Indossare la maglia azzurra è un onore” - L’attaccante del Napoli, Matteo Politano ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Roma:«Nel calcio che viviamo adesso ... (ilnapolionline.com)

Politano: «Napoli ha lavorato più sul piano mentale in vista dell’Inter. Importanza!» - Matteo Politano si è così pronunciato nel pre-partita di Napoli-Inter, sfida che si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 18. LE DICHIARAZIONI – Matteo Politano si è espresso a DAZN ... (inter-news.it)