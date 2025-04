Dumfries rientro a rischio! Slitta la data del recupero

Dumfries alle prese con un lungo recupero per infortunio. L'esterno olandese rischia di non esserci nemmeno nella sfida di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco. Nel frattempo l'Inter aspetta il suo ritorno a Milano. INFORTUNIO – A pochi giorni dal delicato match di Champions League contro il Bayern Monaco, in casa Inter si continua a seguire con attenzione l'evolversi della situazione di Denzel Dumfries. L'esterno olandese è fermo per infortunio dall'ultima partita prima della sosta per le Nazionali vinta contro l'Atalanta. Il club nerazzurro, subito dopo l'infortunio, aveva autorizzato lo stesso calciatore a seguire la riabilitazione in Olanda ma si aspettava un ritorno a Milano nei primi giorni di aprile. Attualmente in viale della Liberazione non è piaciuto il comportamento dell'olandese che continua a farsi seguire da un suo fisioterapista di fiducia.

