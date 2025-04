Tpi.it - Trentino, ragazzo di 19 anni uccide il padre per difendere la madre dall’ennesima aggressione

ilperla: è quanto avvenuto nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 aprile in un appartamento di Mezzolombardo, in. La vittima è un uomo di 46di origine bosniaca. Arlo, con una serie di coltellate, è stato il figlio di 19, stanco di assistere all’ennesimadell’uomo nei confronti della moglie, nonchédel. Il giovane, dopo il delitto, non si è allontanato dalla casa ed è stato arrestato.Secondo quanto apprende Fanpage da fonti investigative, non risulterebbero episodi pregressi di violenze all’interno del nucleo familiare. Saranno le indagini dei carabinieri a ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e delineare meglio il contesto in cui si è consumato l’omicidio.