Iodonna.it - I dati indicano un aumento dei casi in Italia, eppure il problema è ancora spesso sottovalutato. Dai sintomi alle strategie da adottare per limitare i rischi, tutto quello che c’è da sapere

Leggi su Iodonna.it

Rappresentano uno per la salute ma sono moltosottovalutate. Parliamo delle infezioni da legionella, tema al centro dell’evento tenutosi a Milano, “Legionella e Legionellosi: cosa sono e come si controllano per la sicurezza della salute e dell’ambiente”. Polmonite: come riconoscerla, le cure e l’importanza della prevenzione X Organizzato da Initial – leader mondiale in servizi e soluzioni per l’igiene e il benessere fuori casa, l’evento ha avuto proprio l’obiettivo di dare il via ad una campagna di informazione e accendere i riflettori sulla gestione delo e sui controlli legati al batterio.