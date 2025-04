Mistermovie.it - Mister Movie | Nia DaCosta racconta la sua esperienza con Marvel e il futuro della sua carriera

Leggi su Mistermovie.it

La regista Niaha recentemente rivelato che dirigere un blockbuster come Thes è stata un'molto diversa da quella che si aspettava. Appassionata di fumetti sin da bambina, aveva sempre desiderato realizzare un film, ma il processo produttivo si è rivelato più complesso di quanto immaginasse.Le difficoltà con il sistema degli studiosParlando al Festival annuale di sceneggiatura di Dublino,ha spiegato che dirigere un film all’interno delCinematic Universe significava inserirsi in un meccanismo già avviato: "Avevano una tabella di marcia precisa, e devi semplicemente adattarti al processo". Secondo la regista, il suo approccio personale alla regia è molto diverso, ma ha cercato di affidarsi alla macchina produttiva dello studio. Tuttavia, ha ammesso che il risultato finale non è stato quello che sperava.