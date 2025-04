Lettera43.it - F1 in Giappone, violento incidente per Doohan in Fp2: il video

Impatto violentissimo per Jackdurante la seconda sessione di prove libere di F1 per il Gp del. Il 22enne australiano, figlio dell’ex campione del mondo di MotoGp, ha infatti perso il controllo della sua Alpine alla prima curva del tracciato di Suzuka, andando a sbattere contro le barriere a più di 300 chilometri orari. Nell’urto, la monoposto si è totalmente distrutta sulla parte sinistra e la gomma posteriore è stata sradicata di netto. «Non so cosa sia successo», ha detto il pilota in radio al box, visibilmente scosso. Sebbene le cause siano ancora da accertare, si pensa che possa essere colpa delle intense folate di vento in coda oppure del Drs, l’ala mobile posteriore, rimasta aperta involontariamente in fase di sterzata.A sizeable crash for Jackin FP2 He is OK and out of the car#F1 #JapaneseGP pic.