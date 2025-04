Cambiaso Juve clamorosa svolta nel futuro del terzino bianconero | presa di posizione chiara il vento sta cambiando Ultime

JuventusNews24Cambiaso Juve, clamorosa svolta nel futuro del terzino bianconero: presa di posizione chiara, il vento sta cambiando. Tutti gli ultimi aggiornamentiArrivano aggiornamenti importantissimi per quanto riguarda il futuro di Andrea Cambiaso, laterale di proprietà della Juve che negli scorsi mesi è stato al centro di diverse voci di mercato (su di lui ha insistito a più riprese il Manchester City).Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese il terzino vuole rimanere alla Juve e le Ultime parole dell’agente hanno spazzato via ogni dubbio. Il club bianconero punta a rinforzare lo zoccolo azzurro e il laterale è una delle certezze. Le voci di mercato vano monitorate ma il vento sta cambiando.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Cambiaso Juve, clamorosa svolta nel futuro del terzino bianconero: presa di posizione chiara, il vento sta cambiando. Ultime Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24neldeldi, ilsta. Tutti gli ultimi aggiornamentiArrivano aggiornamenti importantissimi per quanto riguarda ildi Andrea, laterale di proprietà dellache negli scorsi mesi è stato al centro di diverse voci di mercato (su di lui ha insistito a più riprese il Manchester City).Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese ilvuole rimanere allae leparole dell’agente hanno spazzato via ogni dubbio. Il clubpunta a rinforzare lo zoccolo azzurro e il laterale è una delle certezze. Le voci di mercato vano monitorate ma ilsta.Leggi suntusnews24.com

Conte Juventus, clamorosa svolta nel futuro del tecnico. Tudor, clamorosa svolta nella notte di ieri, ecco com’è andata… e il piano per il futuro è.... Juve, svolta Giuntoli: Vlahovic e Cambiaso le chiavi per il mercato.... Cambiaso Manchester City, clamorosa svolta: Citizens avanti. "Clamoroso Pogba, squalifica per doping ridotta: ecco quando può tornare alla Juve". Cambiaso Manchester City senza sbocchi: ora non si fa!. Ne parlano su altre fonti

Clamorosa svolta per la Juve, terribile infortunio e ritorno in campo fra 6 mesi - Dopo la rottura del crociato di un big, un top club europeo è alla ricerca di un esterno mancino. Bufera Juventus su Cambiaso ... (diregiovani.it)

Juventus, clamoroso: Cambiaso quasi fatta al Manchester City - Il giovane terzino,... Continua a leggere Juventus, clamoroso: Cambiaso quasi fatta al Manchester City su News Mondo ... (msn.com)

Infortunio Cambiaso, recupera per Roma Juve? Aggiornamenti dalla Continassa dopo l’allenamento odierno. Cosa filtra sul laterale bianconero - Infortunio Cambiaso, recupera per Roma Juve? Le novità sulle condizioni del bianconero a tre giorni dal big match Arrivano buone notizie per Igor Tudor sulle condizioni di Andrea Cambiaso. Come appres ... (juventusnews24.com)