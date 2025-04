Gp Suzuka paura per Doohan | incidente a 300 km h monoposto distrutta

paura per Jack Doohan durante la seconda sessione di prove libere del Gp di Suzuka, in Giappone. Il pilota della Alpine si è schiantato in curva 1, a 300 km/h, e l'incidente è stato forse causato dal forte vento o dal saltellamento per bump sulla pista (visto che la monoposto dell'australiano ha perso .L'articolo Gp Suzuka, paura per Doohan: incidente a 300 km/h, monoposto distrutta proviene da Webmagazine24.

