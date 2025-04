Il Vinitaly scalda i motori | a Verona protagoniste quattro cantine ravennati

Vinitaly per la 57esima edizione della principale manifestazione enologica italiana. Saranno 18 i produttori presenti al Padiglione 1 - Emilia-Romagna (Stand C2/E2). "Oggi - si spiega - il. Ravennatoday.it - Il Vinitaly scalda i motori: a Verona protagoniste quattro cantine ravennati Leggi su Ravennatoday.it I vini romagnoli saranno protagonisti dal 6 al 9 aprile con il Consorzio Vini di Romagna che torna aper la 57esima edizione della principale manifestazione enologica italiana. Saranno 18 i produttori presenti al Padiglione 1 - Emilia-Romagna (Stand C2/E2). "Oggi - si spiega - il.

Il Vinitaly scalda i motori: a Verona protagoniste quattro cantine ravennati. Vinitaly scalda i motori: 4000 cantine e 1200 top buyer. Cerveteri al Vinitaly con tre cantine. Consorzio Emilia-Romagna: debutto delle prime bottiglie DOC a Vinitaly. Barcolana scalda i motori: al via la promozione della 56a edizione. Vinitaly, premiati 130 top produttori italiani. Ne parlano su altre fonti

Oltre 3.000 buyer dagli Usa a Vinitaly nonostante i dazi - I dazi del 20% al vino italiano ed europeo annunciati dal presidente Trump non fermano gli operatori Usa in partenza per Verona: sono infatti oltre 3.000 i buyer americani confermati alla 57/a edizion ... (msn.com)

Vinitaly: nuovo progetto grafico per Caruso & Minini. Corvo con Roberto Lipari - Il Vinitaly è l’evento di riferimento per il vino italiano di qualità, e anche quest’anno Caruso & Minini vuole lasciare un segno identitario per il pubblico di buyer e appassionati con i nuovi ... (tp24.it)

Vinitaly, la preview a Bruxelles unisce istituzioni e aziende - BRUXELLES (BELGIO) - "In questo momento complicato dobbiamo tutelare il prodotto italiano e le esportazioni dei vini nazionali. Per questo incontrerò il commissario europeo per il Commercio ... (gds.it)