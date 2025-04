Lanotiziagiornale.it - “Io spiato con il trojan Paragon nel silenzio del governo e dell’Agenzia per la Cybersecurity”. Parla il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato

Partiamo dallo scorso 31 Gennaio quando whatsapp ti informa dell’interruzione avvenuta a dicembre, solo un mese prima dunque, delle attività di una società di spyware che hanno attaccato il tuo dispositivo. Che impatto ha avuto questa vicenda sulla tua vita?“Sto cercando di operare una sorta di astrazione dal mio caso, quasi come se non fosse accaduto a me, in modo da ricondurre il tutto alla sua dimensione macroscopica e oggettiva salvaguardando l’approccio giornalistico. È molto complicato, le ricadute personali sono molteplici e rendono la situazione più pesante di quanto immaginassi”.Quale è stata la portata di questo attacco? E, se possibile sapere, che tipo di materiale è stato prelevato onel tuo telefono?“Non conosco l’entità dell’attacco, so solo di essere stato attaccato.