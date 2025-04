Mister Movie | Mel Gibson | Riabilitato il diritto alle armi dopo la condanna per violenza

Gibson! Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ribaltato la sua precedente decisione, aprendo la strada alla restituzione del diritto alle armi per l'attore premio Oscar. Questa svolta arriva dopo una condanna per violenza domestica del 2011. Ma cosa ha portato a questa inattesa inversione di rotta? Scopriamolo insieme! Il Caso Gibson: Quando la Politica Incontra la GiustiziaLa decisione ha sollevato non poche polemiche, soprattutto dopo le dichiarazioni di Elizabeth G. Oyer, un'avvocata del Dipartimento di Giustizia che sostiene di essere stata licenziata dopo aver espresso pareri negativi sulla reintegrazione di Gibson. Oyer ha insinuato che la decisione fosse legata al ruolo di Gibson come ambasciatore speciale di Hollywood, insieme a Jon Voight e Sylvester Stallone. Mistermovie.it - Mister Movie | Mel Gibson: Riabilitato il diritto alle armi dopo la condanna per violenza Leggi su Mistermovie.it Notizie bomba per Mel! Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ribaltato la sua precedente decisione, aprendo la strada alla restituzione delper l'attore premio Oscar. Questa svolta arrivaunaperdomestica del 2011. Ma cosa ha portato a questa inattesa inversione di rotta? Scopriamolo insieme! Il Caso: Quando la Politica Incontra la GiustiziaLa decisione ha sollevato non poche polemiche, soprattuttole dichiarazioni di Elizabeth G. Oyer, un'avvocata del Dipartimento di Giustizia che sostiene di essere stata licenziataaver espresso pareri negativi sulla reintegrazione di. Oyer ha insinuato che la decisione fosse legata al ruolo dicome ambasciatore speciale di Hollywood, insieme a Jon Voight e Sylvester Stallone.

